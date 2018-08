(H)ever art 22 augustus 2018

Heemkring Ravensteyn uit Boortmeerbeek houdt tijdens het weekend van 1 en 2 september haar tweejaarlijkse kunstbiënnale (H)ever art. Met het initiatief wordt aan amateurkunstenaars de gelegenheid geboden met eigen werk naar buiten te komen. Onder meer de disciplines sculpturale keramiek, zijdeschilderen, grafiek, glaskunst, foto-art en acrylschilderen komen aan bod. Nieuw tijdens deze achtste editie is onder meer de deelname van Sjarabang vzw uit Mechelen, een inclusief creatief atelier waar kunst- en cultuurparticipatie van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking bevorderd wordt. (He)ever art vindt op zaterdag van 13 tot 18 uur, en op zondag van 10 tot 18 uur plaats in de Oude Pastorij van Hever, Ravesteinstraat 22. De toegang is gratis. (SPK)