"Defecte teller kost me 3.000 euro" VOLGENS MAN DRAAIT ELEKTRICITEITSMETER JAAR LANG TE SNEL NIKS MIS, VOLGENS EANDIS SVEN PONSAERTS

15 mei 2018

02u48 0 Boortmeerbeek De elektriciteitsmeter in zijn nieuwbouwappartement bezorgde Daniël Lauwerijs uit Schiplaken al heel wat kopzorgen. Volgens de man draaide de teller een jaar lang té snel, wat hem zo'n 3.000 euro kostte. Volgens Eandis is er met de meter niks mis. Het komt dan ook niet tussen in het verlies.

Onder meer om energiezuiniger te wonen, verhuisden Daniël Lauwerijs (66) en zijn vrouw Magda uit Schiplaken (Boortmeerbeek) in september 2016 naar een hedendaags nieuwbouwappartement langs de Gottendijsdreef. "Groot was dan ook onze verwondering toen na een jaar de eerste elektriciteitsrekening in de bus viel. Die was met een jaarverbruik van zo'n 5.000 kWh maar liefst driemaal zo hoog als wat de 17 medebewoners van ons gebouw gemiddeld blijken te betalen. Technici kwamen en gingen: een elektricien controleerde de bedrading op lekkage, Siemens mat het verbruik van alle keukentoestellen, ... er werd zelfs uitgezocht of niemand van de buren verkeerdelijk op onze lijn zat. Nergens bleek iets mis, ook met de stroommeter niet. Hoewel die zichtbaar véél te snel draaide, kon Eandis er geen mankement aan vaststellen. We verbruikten volgens hen gewoon zóveel... Terwijl we toch niet meer of minder doen dan de andere bewoners hier in de blok."





Kluizenaars

Lauwerijs installeerde daarom uiteindelijk zelf een 'tussenmeter'. "Die gaf meteen de helft van het verbruik van de officiële meter aan. Dus lieten we de overduidelijk defecte Eandis-teller eind september op eigen initiatief vervangen - meteen ook het einde van de hoge rekeningen."





Toch blijven Lauwerijs en zijn vrouw met een kater achter. "Wie gaat het 'verlies' vergoeden? De nieuwe meter kostte ons 576 euro. Onderzoekskosten: zo'n 500 euro. En het teveel aangerekende verbruik schat ik op minstens 2.000 euro. Totaalverlies: zo'n 3.000 euro. Hoewel het dus écht wel duidelijk is dat er met de originele meter iets scheelde, wil Eandis niet in de kosten tegemoetkomen. De netbeheerder blijft bij het standpunt dat hun initiële meter het enige juiste verbruik heeft gemeten. Een medewerker maakte zelfs de redenering dat we nu als kluizenaar leven en de boel willen belazeren (boos). Alsof wij ons daar op onze leeftijd nog mee bezighouden. Te gek voor woorden gewoon. De ombudsdienst Energie liet na vier weken weten dat onze zaak te klein is om zich mee bezig te houden, en ook bij energiewaakhond VREG kon men ons niet helpen", hekelt Lauwerijs.





"De meter is uitvoerig in ons labo getest, en in orde bevonden. Daar stopt voor ons het verhaal", reageert Eandis-woordvoerder Jean-Pierre Blomme. "Vergelijk je verbruik nooit met dat van anderen, verbruikspatronen kunnen erg sterk verschillen. We kunnen iedereen wel aanraden om maandelijks de meterstand te controleren, om zo een beter inzicht te krijgen in wat het effect van bepaalde stroomverbruikers is."