Boomaanplant kondigt vergroening West-, Schutters- en Sint-Sebastiaansstraat aan CDR

02 maart 2019

Op initiatief van de buurt worden de Weststraat, Schuttersstraat en Sint-Sebastiaansstraat stevig vergroend. In september 2019 werden er al 16 tegeltuintjes aangeplant, maar nu wordt ook de rest van de straten aangepakt. Vanmorgen ging een eerste van in totaal 17 extra bomen in de grond. “We hebben de ambitie om deze legislatuur 100.000 bomen extra te planten”, vertelt schepen Michèle Hostekint (Sp.a en de Vernieuwers). “Dat is heel veel en de druk ligt dus hoog. Maar een dergelijk mooi burgerinitiatief geeft ons een duw in de rug. Het aantal bomen dat hier aangeplant wordt is niet enorm maar de symbolische waarde is wel groot want het initiatief komt echt van de buurt.” Naast de nieuwe bomen worden de plantvakken, die heraangelegd werden, ook verder gevuld met bij- en vlindervriendelijke planten. Dit alles wordt ondersteund door het wijkcomité en burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare. “Wij hebben meebepaald welke bomen hier goed passen”, aldus Bart Deklercq van Meer Bomen in Roeselare. “Met dergelijke projecten willen we de genegenheid voor groen aanwakkeren want dit schept ook verbinding tussen de mensen.”