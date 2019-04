ZVC Nour wint achtste editie VoetBOOMbal Ben Conaerts

09 april 2019

17u58 0 Boom Het ‘VoetBOOMbal’ was vandaag aan zijn achtste editie toe. Acht voetbalploegen kwamen het vanmiddag in het sportcomplex Rivierenland tegen elkaar opnemen.

Het ‘VoetBOOMbal’ heeft als doel de Boomse jongeren op een leuke manier te laten sporten tegen de mensen van de diensten waar zij later mogelijk mee te maken zullen krijgen. Acht ploegen gingen de uitdaging aan, waaronder een ploeg van de Lokale PoltieZone Rupel en een ploeg van het Sociaal Huis. “We zijn jammer genoeg laatst geëindigd”, zegt Lize Van Dijck van het Sociaal Huis. “We hadden nochtans versterking gekregen van enkele mannelijke collega’s. Maar het heeft dus niet mogen baten.”

Uiteindelijk werd het tornooi gewonnen door ZVC Nour. Maar iedereen was het erover eens dat deelnemen hier belangrijker was dan winnen. “Met een initiatief als dit verlagen we de drempels voor de jongeren en de verschillende instanties ten opzichte van elkaar”, zegt schepen van Jeugd Abdel El-Hajoutti (CD&V), die zelf een paar wedstrijden in goede banen leidde als scheidsrechter. “Ik moet zeggen dat iedereen goed luisterde”, lacht de schepen. “Meestal fluit ik de eerste ploegen in vierde provinciale in Antwerpen. Dan zou dit ook geen probleem mogen zijn.”

Het ‘VoetBOOMbal’ werd georganiseerd door jeugddienst, de sportdienst, het straathoekwerk en de preventiedienst. “Vorig jaar hebben we een sabbatjaar gehouden, maar deze keer was de goesting er terug”, zegt Isabel De Deckker van de preventiedienst. “We denken er zelfs over na om nog dit jaar een nieuw editie te organiseren.”