Zorgparkeren doet in juni intrede in Boom Ben Conaerts

01 april 2019

14u45 0 Boom Het concept van ‘zorgparkeren’ maakt vanaf juni zijn intrede in Boom. Inwoners kunnen daarmee door middel van een sticker zorgverleners de toestemming geven om tijdens een huisbezoek te parkeren voor hun garage of oprit.

De voorbije gemeenteraad werd het project op voorstel van CD&V goedgekeurd. “Het is een eenvoudig systeem waarmee een zorgverlener heel wat kostbare tijd kan uitsparen in de zoektocht naar een parkeerplaats”, zegt CD&V-fractieleider Tom Dewandelaere. “Wanneer een zorgverlener tijdens de vele huisbezoeken de wagen moet parkeren, wordt soms heel wat kostbare tijd verloren bij het zoeken naar een parkeerplaats. In de toekomst kunnen inwoners met een ‘Zorgsticker’ eenvoudig aangeven dat zij de plaats voor hun oprit of garagepoort tijdens het huisbezoek van de zorgverlener ter beschikking stellen om te parkeren. De maximale parkeertijd werd vastgelegd op 30 minuten.”

De zorgverlener dient een ‘Parkeer+Zorgkaart’ aan te vragen bij de gemeente en deze zichtbaar op het dashboard te leggen. Op die zorgkaart staan de nodige contactgegevens, waaronder het mobiele telefoonnummer van de zorgverlener vermeld. Inwoners kunnen de sticker vanaf juni aanvragen bij de gemeente. “We hopen dat heel wat zorgverleners én inwoners vlot de weg zullen vinden om van het zorgparkeren gebruik te maken en de plaats voor hun oprit of garagepoort ter beschikking zullen stellen. Het succes van het systeem staat of valt natuurlijk met de medewerking van de Bomenaars. Het is een klein gebaar dat zorgverleners soms echt een hele hulp kan bieden”, besluit Tom Dewandelaere.