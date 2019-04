Zo ziet nieuwe bibliotheek van Boom eruit Ben Conaerts

03 april 2019

20u56 0 Boom De nieuwe gemeentelijke bibliotheek is zo goed als klaar voor de opening van komende zaterdag. Ongeveer 3 miljoen euro heeft het hele project gekost, maar de Bomenaar mag zich in de handen wrijven: de bib heeft haar stoffige, verouderde gebouw in de Antwerpsestraat ingeruild voor een prachtig pand met alles erop en eraan. “We hopen niet alleen nieuwe leden aan te trekken, maar ook dat onze oude leden zich nog thuis zullen blijven voelen”, zegt bibliothecaris Dara De Bruyn.

De nieuwe bibliotheek opent zaterdag pas officieel de deuren voor het grote publiek. Maar drie dagen voor het zo ver is, is op enkele kleine details na al alles klaar. En de eerste indruk, die is alleen maar overweldigend te noemen. De bibliotheek bevindt zich voortaan in een hedendaags pand dat voldoet aan alle standaarden van een moderne bib. Je kan er werken aan tien computers, de catalogus raadplegen op drie tablets, boeken in- en uitscannen aan twee zelfscanbalies of je gerief stallen in de lockers. Ook een flinke verbetering: het gebouw bevindt zich op het gelijkvloers en is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Het is dag en nacht verschil met het stoffige gebouw waar de bib voordien was ondergebracht. Dat gebouw had verschillende verdiepingen zonder lift, kampte met een gebrek aan ruimte en miste een polyvalente zaal. “Nochtans horen we van enkele bezoekers dat zij zich best thuis voelden in de oude bibliotheek”, zegt bibliothecaris Dara De Bruyn. “Ik hoop dat die mensen zich ook hier thuis zullen kunnen voelen. Tegelijkertijd hoop ik dat we een aantal nieuwkomers kunnen aantrekken. Dat hier nieuwe mensen een kijkje komen nemen en dat die mensen hier ook willen blijven terugkomen. Onze bib telt op dit moment zo’n 4.000 actieve leden en daar kunnen er gerust nog wat bij.”

Je wordt in de nieuwe bib verwelkomd in een grote ontvangstruimte. Hier bevindt zich de centrale balie, kan je plaatsnemen aan de computers en heb je de keuze uit een vijftigtal kranten en tijdschriften. Mooie extra: de ruimte is uitgerust met een koffiezetapparaat en heeft een toegang tot een terras met zicht op de Rupel. Bij mooi weer kan je dus perfect een tasje koffie nemen en een boekje gaan lezen in de zon. “Hier in deze onthaalruimte verwachten we het meeste lawaai, beweging en passage”, zegt schepen van Cultuur Inge De Ridder (N-VA). “De bib is ingericht als een soort trechtersysteem. Hoe verder je gaat, hoe stiller het er zou moeten worden.”

Verder bestaat de bib nog onder meer uit twee ruime toiletten, een polyvalente ruimte, een keukentje en een vergaderlokaal dat eventueel kan worden aangewend als studeerruimte. Helemaal achteraan wordt een ‘Booms hoekje’ voorzien, met fictieromans van Boomse schrijvers of over de gemeente Boom. Alles bij elkaar zijn er in het gebouw meer dan 40.000 boeken, cd’s, dvd’s en tijdschriften ondergebracht. “De verhuis zelf is gebeurd door een professionele firma en heeft drie dagen in beslag genomen”, zegt Dara De Bruyn. “Maar het heeft nog heel wat moeite gekost om alles op zijn juiste plaats te zetten.”

De nieuwe bib kan ook uitpakken met ruimere openingsuren: 34 uren in plaats van 25. Je kan er voortaan terecht op maandag van 15 tot 20 uur, op dinsdag en woensdag van 10 tot 12 en van 13 tot 18 uur, op donderdag van 10 tot 12 uur en van 15 tot 20 uur, op vrijdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 13 uur. “We hopen met de nieuwe locatie voor de bib ook onze handelskern te versterken en doen dan ook open wanneer de meeste mensen naar ons centrum komen”, legt Inge De Ridder uit. “Natuurlijk zullen we de openingsuren na verloop van tijd herevalueren.”

Op zaterdag 6 april is iedereen welkom om tussen 10 en 17 uur kennis te maken met de nieuwe bibliotheek. Er valt heel wat te beleven: rondleidingen, workshops, verrassingsacts, een hapje en een drankje en een inmiddels uitverkocht optreden van Gili. Om 12 uur wordt het gebouw officieel geopend. Op zondag 7 april wordt een groot kinderfeest gehouden met taart. Voor de kleinsten komt om 15 uur Liesbet Slegers langs en kinderen vanaf 8 jaar kunnen om 11 uur Marc De Bel gaan ontmoeten. Deelname is gratis, maar je moet je plaats reserveren via 03/880.18.00 of www.desteigerboom.be.