Zet je schrap voor eerste tickets INWONERS BOOM EN RUMST KUNNEN ZICH VANAF VRIJDAG REGISTREREN BEN CONAERTS

Benoit De Freine Tomorrowland vorig jaar. Ook de 14de editie wordt ongetwijfeld weer een feestje. Boom De inwoners van Boom en Rumst kunnen zich vanaf vrijdag om 20 uur registreren voor een ticket voor Tomorrowland. Daarbij zijn er in totaal 3.000 voordeeltickets voorzien, 1.500 per gemeente. Maandagavond om 20 uur zijn de inwoners van Willebroek, Aartselaar, Hemiksem, Niel en Schelle aan de beurt.

Inwoners van Boom en Rumst die naar Tomorrowland willen gaan, kunnen zich vrijdagavond maar beter schrap zetten. Zij kunnen zich vanaf 20 uur registreren voor een ticket voor de volgende editie van het dancefestival. Het felst gegeerd zijn ongetwijfeld de voordeeltickets, waarmee je 165 euro betaalt voor een weekendticket in plaats van 225 euro. Er zijn 1.500 van zulke tickets beschikbaar per gemeente, 750 per weekend. De voorbije jaren waren al die voordeeltickets in een mum van tijd de deur uit.





Eens de voordeeltickets op zijn, schakelt het ticketsysteem automatisch over op weekend- en dagtickets aan het normale tarief van de Belgische voorverkoop. Net als vorig jaar wordt aan de Bomenaars en Rumstenaars een ticketgarantie geboden. Iedere inwoner die een ticket wil bemachtigen, zal dat in principe ook kunnen doen. Er zijn per gemeente 150 dagtickets per dag per weekend voorzien, en een onbeperkt aantal weekendtickets.





Treasure Case

Je moet al je gegevens invullen zoals je bent ingeschreven bij de dienst Bevolking in je gemeente. Nadien worden al deze gegevens namelijk gecontroleerd, om er zeker van te zijn dat de tickets enkel door inwoners van deze gemeenten worden gekocht. Wie een voordeelticket heeft kunnen bemachtigen, kan dat op zaterdag 24 februari komen afhalen in De Schorre. Wie een ticket koopt aan de normale prijs, mag begin juli een Treasure Case thuis verwachten met het Tomorrowland Bracelet. De registratie voor de inwoners van Boom en Rumst loopt nog tot maandag 19 uur. Na de buurtbewoners is het de beurt aan de andere inwoners van de Rupelstreek. Voor wie in Willebroek, Aartselaar, Hemiksem, Niel of Schelle woont, start de registratie om 20 uur maandagavond. Eens je registratie is voltooid, krijg je de kans om maximaal vier tickets te kopen. Daarbij dienen wel alle personen woonachtig te zijn binnen de Rupelstreek. Wie te laat is voor deze registratiemomenten, heeft nog een aantal kansen om een ticket te bemachtigen. Die volgen op zaterdag 27 januari, wanneer de Belgische en wereldwijde voorverkoop van start gaat, en op zaterdag 3 februari, wanneer het algemene verkoopmoment van start gaat. Al zal daar het aantal gegadigden ongetwijfeld nog een stuk groter zijn.





Tomorrowland is dit jaar aan zijn veertiende editie toe en vindt plaats tijdens de weekends van 20, 21 en 22 en van 27, 28 en 29 juli. Alle informatie is te vinden op de website www.tomorrowland.com.