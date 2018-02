Zano en Haley zijn jeugdprins en -prinses 19 februari 2018

02u37 38

Voor Zano De Wael (7) uit Tisselt en Haley De Cock (10) uit Boom werd het een onvergetelijk weekend. Zij mochten gisteren als kinderprins en kinderprinses vooraan in de stoet meerijden.





Zano en Haley hadden hun titel van kinderprins en -prinses verdiend tijdens het kindercarnavalbal van zaterdag. Uit een honderdtal kinderen waren zij verkozen tot mooist verklede duo. Zano had zich in het pak gestoken van Superman, terwijl Haley verkleed ging als retrodanseres. Als prijs kregen de kersverse jeugdprinses en -prinses gisteren een ereplaats in de carnavalsstoet. De twee kinderen, getooid met een cape en een kroontje, zoals het een prins en prinses betaamt, mochten vooraan in de stoet meerijden in een open wagen.





"Het was echt superplezant", reageert Haley. "Ik ben dol op carnaval. Ik ben al een aantal keer naar de stoet komen kijken in Boom en vorige week ben ik nog naar het carnaval in Aalst gegaan. Dat ik nu zelf in de stoet mocht meegaan, was een droom die werkelijkheid wordt." Ook Zano genoot met volle teugen van de bijzondere ervaring. "Carnaval is altijd heel leuk, zeker wanneer er met snoepjes wordt gegooid", lacht de jeugdprins. (BCOR)