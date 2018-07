Yentl (11) en Sarah (13) delen armbandjes uit 20 juli 2018

Duizenden festivalgangers door je straat? Laat maar komen, denken de buurtbewoners van Dreamville. Zij zijn maar wat blij om het kleurrijke volkje voorbij hun woning te zien passeren. De 11-jarige Yente en de 13-jarige Sarah deelden gisteren zelfs gratis armbandjes en haarlintjes uit.





"We vinden het heel fijn om al die mensen van over de hele wereld hier voorbij onze voordeur te zien langskomen", zegt Yente. "Het is heel fijn om hen met iets kleins gelukkig te kunnen maken. Het enige wat we vragen, is dat ze een boodschap neerschrijven met hun naam en het land waar ze vandaan komen." In totaal hadden Yente en Sarah een voorraad van 1.700 armbandjes en 60 haarlintjes om uit te delen. Een voor een werden die vervaardigd door Yentes grootmoeder Marina. "Ik ben er zeker een half jaar alleen aan bezig geweest", vertelt ze. "Maar dat is allemaal met plezier gedaan. Ik ben graag bezig met mijn handen en maak graag mensen blij." (BCOR/