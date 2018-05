Yasmina opent nieuw walhalla voor zoetebekken 23 mei 2018

02u48 0

Liefhebbers van zoetigheden kunnen voortaan terecht in de gloednieuwe dessertenzaak Yazzie's Sweet Desserts in de Blauwstraat. Zaakvoerster Yasmina Boutahari (29) pakt er uit met allerlei zelfgemaakte cupcakes, gevulde donuts, macarons, pralines, cakepops en taarten. Voor wie het liever wat meer exotisch heeft, zijn er ook Marokkaanse koekjes en hapjes te verkrijgen. Voor diabetici zijn er suikervrije alternatieven beschikbaar.





"Ik maak ontzettend graag zoetigheden en het was altijd al een eigen droom om een dessertenzaak te starten", vertelt Yasmina. "Toen dit pand in de Blauwstraat vrij kwam te staan, heb ik de stap durven te zetten. Ik ben zelf van Boom en een zaak als deze is hier nog niet te vinden. Hopelijk kan ik er mee voor helpen dat er weer wat meer leven komt in onze gemeente." Yazzie's Sweet Desserts is open van dinsdag tot en met zondag. Wie een taart wil bestellen en thuis laten leveren, kan contact opnemen via tel. 03 887 71 77. (BCOR)