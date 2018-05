Workshop 'Zeefdrukken' 05 mei 2018

02u41 0

CC De Steiger organiseert op zaterdag 5 mei de creatieve workshop 'Zeefdrukken op textiel'. Daarin leer je op een laagdrempelige manier je eigen textielcreaties te maken en je draagtas, theedoek of kussensloop te personaliseren. Je gaat aan de slag met sjablonen of eigen ontwerpen en drukt ze in toffe kleuren op je favoriete stofje. Voorkennis is niet vereist. Je kan je als volwassene inschrijven aan 37 euro of als duo met je kindje van minimum 7 jaar aan 60 euro. De workshop vindt plaats om 14 uur in Hoek 39A. Alle info is te vinden op de website www.desteigerboom.be. (BCOR)