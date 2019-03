Workshop rond biologische huidverzorgingsproducten Ben Conaerts

06 maart 2019

Op donderdag 7 maart kan je het congrescentrum De Pitte deelnemen aan een workshop rond de huidverzorgingsproducten van CÎME. Dat is een Belgisch merk van biologische huidverzorgingsproducten op basis van bergplanten uit de Himalaya.

In de workshop leer je hoe je eenvoudig zelf een aantal producten kan maken, zoals je eigen make-up remover pads, een gezichtsscrub, een lipscrub en een handscrub. Achteraf is er nog tijd om al je vragen te stellen. Je gaat naar huis als een expert in natuurlijke huidverzorging, met een stralende huid en met crèmes van CÎME.

De workshop vindt plaats om 19.30 uur in het congrescentrum De Pitte in De Schorre. Deelname kost 25 euro en inschrijven kan via de website www.desteigerboom.be of op tel. 03 880 18 12.