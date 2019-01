Workshop over snoeien van klein fruit Ben Conaerts

21 januari 2019

Op woensdag 23 januari kan je in het Ecohuis gaan deelnemen aan een workshop over het snoeien van klein fruit. Met de informatie en tips die tijdens de voordracht worden gegeven, wordt het voor iedereen mogelijk om mooi bessen te oogsten en de struiken jong en sterk te houden.

De workshop wordt gegeven in samenwerking met Tuinhier en vindt plaats om 19.30 uur. Deelname is gratis, maar je moet vooraf inschrijven via ecohuis@boom.be of tel. 0473 23 39 89.