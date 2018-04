Woonzorgcentrum Den Beuk zet steenbakkerijverleden in de kijker 07 april 2018

02u37 0 Boom De bewoners van het woonzorgcentrum Den Beuk worden dezer dagen met een tentoonstelling ondergedompeld in het verleden van de steenbakkerijen. Het EMABB, 't Geleeg en filmclub Multimedia 97 uit Niel belichten er met tal van materialen, beelden en documenten het aspect van de schrijnende kinderarbeid.

"Tot de jaren '60 waren er op de Boomse steenbakkerijen meer dan duizend mensen aan de slag", weet OCMW-voorzitter Inge De Ridder (N-VA). "Ze moesten er werken in omstandigheden die vandaag, gelukkig maar, niet meer zouden kunnen. Als je weet dat veel van onze residenten geboren werden in de jaren '30 en '40, dan moeten velen onder hen dat allemaal van dichtbij hebben meegemaakt."





Meetschieten

De tentoonstelling vormt een onderdeel van het thema 'Steenbakkerijen van vroeger tot nu', waarrond een heel jaar in het woonzorgcentrum zal worden gewerkt. Zo staan er onder meer filmvoorstellingen, kleiworkshops, rondleidingen op de site van EMABB en een competitie meetschieten op het programma. Bedoeling is ook om de verhalen van de bewoners over de steenbakkerijen op te tekenen en tegen het einde van het jaar te bundelen in een boek. (BCOR)