WK-dorp in tuin dekenij 01 juni 2018

De gemeente laat naar aanleiding van het WK voetbal in Rusland een groot scherm opstellen in de tuin van de dekenij in de Hoogstraat. Het groene decor wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een sfeervol WK-dorp, waar je de belangrijkste wedstrijden zal kunnen volgen. Alle voetbalmatchen van de Rode Duivels, de halve finales, de troostfinale én de finale zullen er worden vertoond. Het WK-dorp opent de deuren op maandag 18 juni, wanneer de Rode Duivels om 17 uur hun openingswedstrijd afwerken tegen Panama. (BCOR)