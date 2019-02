Winterweer vertraagt werken Frans De Schutterlaan: derde fase pas voor 18 februari Ben Conaerts

05 februari 2019

14u24 0

De werken aan de Frans De Schutterlaan hebben vertraging opgelopen door het winterweer. Daardoor is de planning in de war gestuurd en kan de aannemer toch nog niet beginnen aan de derde fase.

“Onze aannemer is momenteel nog bezig met de heraanleg van de rijstroken richting Willebroek tussen het kruispunt met de Antwerpsestraat en het kruispunt met de Emile Vanderveldestraat”, zegt Jef Schoenmakers, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “Volgens de planning zouden we nu de tweede fase van de werken hebben afgerond, maar door het winterse weer hebben we vertraging opgelopen. We bekijken dag per dag of er verder gewerkt kan worden en hopen op maandag 18 februari te kunnen omschakelen van fase twee naar fase drie. Tot die tijd blijft het verkeer rijden zoals het geval was.”