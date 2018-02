Winterfoor opent zaterdag 09 februari 2018

De kermiskaravaan is de voorbije dagen opnieuw neergestreken in het centrum van Boom. Morgen wordt de 'winterfoor' officieel geopend en kan je nog de hele krokusvakantie op de Grote Markt terecht om de kermissfeer op te snuiven en jezelf uit te leven in een van de attracties. (BCOR)