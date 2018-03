Winterdrink voor senioren is 'Activiteit van het jaar' 16 maart 2018

De winterdrink voor senioren, die in 2017 voor het eerst werd georganiseerd door de seniorenadviesraad, is verkozen tot 'Activiteit van het jaar'. Die verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door het OCMW en de welzijnsraad van Boom en is bedoeld om mooie projecten voor en door Bomenaars in de kijker te zetten. De winterdrink haalde de eerste plaats, ten koste van onder meer het familiefestival 'SOEP' van CC De Steiger. De seniorenadviesraad ontving als prijs een cadeaubon voor soep, die gebruikt kan worden voor de volgende editie van de winterdrink. "Daarmee willen we hen aanmoedigen om haar succesvolle activiteit te herhalen", zegt OCMW-voorzitter Inge De Ridder (N-VA). "De soep zal gemaakt worden door het buurtrestaurant De Tuin van de Kleine Chef."





(BCOR)