Wijziging voornaam kost voortaan 50 euro Ben Conaerts

05 april 2019

Bomenaars die hun voornaam willen laten wijzigen, betalen daar voortaan 50 euro voor. De nieuwe retributie werd goedgekeurd op de voorbije gemeenteraad. “We denken dat we hiermee de aanvragers voor een groot stuk tegemoetkomen”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “De voornaamswijziging gratis aanbieden, zoals in de stad Antwerpen, was voor onze administratie een brug te ver. Maar 50 euro lijkt ons een redelijk bedrag.”

Oppositiepartij Vlaams Belang vindt de nieuwe retributie een goede zaak. “Zeker als je beseft dat het vroeger 450 euro kostte”, stipt Hans Verreyt (VB) aan. “Voor veel mensen die hun voornaam wilden laten wijzigen, was dat een serieuze drempel, bovenop alle administratie die moet worden aangepast. 50 euro is ook wat ons betreft een billijk bedrag.”

Andy Janssens (Boom één) begrijpt niet waarom de retributie niet helemaal wegvalt. “De voornaamswijziging gratis maken, zal heus niet leiden tot een volkstoeloop met lange wachtrijen”, merkt hij op.