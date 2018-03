Werken Velodroomstraat nog deze maand klaar 17 maart 2018

De werken aan de voetpaden in de Velodroomstraat moeten normaliter voltooid zijn tegen het einde van deze maand. Aansluitend zal de aannemer starten met de vernieuwing van de voetpaden in de Europastraat. "De werken zullen daar starten vanaf woensdag 4 april", zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). "Tijdens de eerste fase, die in april wordt uitgevoerd, zal de oneven zijde worden aangepakt. De tweede fase, met aanpak van de even zijde, is gepland voor mei. Tijdens de werken zal er een parkeerverbod gelden in de werfzone. De data zijn onder voorbehoud, want de planning is uiteraard weersafhankelijk." (BCOR)