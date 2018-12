Werken Nielsestraat moeten trillingsprobleem aanpakken Ben Conaerts

06 december 2018

12u44 0

Het wegdek van de Nielsestraat wordt dezer dagen heraangelegd. De werken situeren zich meer specifiek tussen huisnummers 179 en 201. Met de heraanleg wil de gemeente het trillingsprobleem dat door het verkeer wordt veroorzaakt, inperken.

“De trillingen van het verkeer leiden bij de omwonenden tot heel wat geluidshinder”, legt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA) uit. “Daarom brengen we nu rubber aan in het wegdek, waardoor de trillingen worden gedempt. Hopelijk lossen we hiermee het probleem op.”