Werken Kerkhofstraat vroeger gestart dan gepland Ben Conaerts

26 november 2018

Er wordt deze week gewerkt aan de elektriciteitsleidingen in de Kerkhofstraat. De werkzaamheden situeren zich tussen de rotonde aan Bar Tabac en de Varkensmarkt. Opvallend is dat de aannemer vroeger is begonnen dan het gemeentebestuur had gedacht.

“We waren niet op de hoogte dat deze werken nu al zouden aanvangen”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “Maar soms gaan de dingen sneller dan je verwacht. We verontschuldigen ons voor het gebrek aan communicatie. De werken zouden deze week nog afgerond moeten zijn.”

De bussen worden omgeleid via de Kapelstraat, terwijl het autoverkeer moet omrijden via de Pachterslei en de Bassinstraat of via de Velodroomstraat. De Varkensmarkt en het Jozef Van Cleemputplein blijven wel nog bereikbaar.