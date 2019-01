Werken jeugdhuis starten pas eind februari Ben Conaerts

22 januari 2019

12u16 0

De start van de werken aan het nieuwe jeugdhuis in de Sint-Annakapel heeft vertraging opgelopen. “Er waren slechte grondstalen en de fundering moest herbekeken worden”, legt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA) uit. “Intussen hebben we de definitieve plannen van de stabiliteitsingenieur ter beschikking en werd een akkoord bereikt over de funderingspalen en het tracé van de te plaatsen berlinerwanden.”

De werken zal pas kunnen aanvangen eind februari. “Het eerste werk is het uitgraven en plaatsen van de fundering van de berlinerwand. Daarna kan de opbouw beginnen”, aldus Sanchez. De werken in deze eerste fase en de ruwbouw zal ongeveer één jaar in beslag nemen.