Werken in Rupeltunnel op 9 en 10 januari Ben Conaerts

08 januari 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat opnieuw periodieke onderhoudswerken uitvoeren aan de Rupeltunnel (A12). Er wordt gewerkt tijdens de nachten van woensdag 9 en donderdag 10 januari, telkens tussen 20 en 6 uur. De eerste nacht is de tunnelkoker richting Antwerpen aan de beurt, de nacht nadien wordt de koker richting Brussel aangepakt. Tijdens de werken wordt de betrokken tunnelkoker afgesloten en wordt het verkeer omgeleid via de andere rijkoker met dubbel verkeer. Overdag is de Rupeltunnel gewoon open.