Werken Frans De Schutterlaan gaan tweede fase in Ben Conaerts

18 januari 2019

De tweede fase in de vernieuwing van de Frans De Schutterlaan (N177) is intussen begonnen. Nog tot 5 februari werkt de aannemer aan het rijvak van de De Schutterlaan richting Willebroek. De andere zijde richting Antwerpen wordt tijdelijk ingericht voor beide richtingen. Er geldt een parkeerverbod aan beide zijden van de N177. Fietsers kunnen in beide richtingen gebruik maken van het fietspad aan de wijze van het centrum.

Eerder, in de eerste fase, werden de baanbrug en het kruispunt van de Wipplein al aangepakt. Daar staan nu voorlopige verkeerslichten om het verkeer in goede banen te leiden. De derde en voorlaatste fase van de werken, start volgens de planning op 6 februari. Dan wordt de andere zijde van de Frans De Schutterlaan aangepakt. Het verkeer kan dan tijdelijk rijden over het dan afgewerkte rijvak richting Willebroek. De vierde fase neemt drie dagen in beslag om de eindlaag asfalt aan te brengen over het projectgebied. Tegen eind februari zouden de werken klaar moeten zijn.