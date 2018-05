Werken aan Rupelbrug starten maandag 28 mei 2018

De Vlaamse Waterweg nv start op maandag 28 mei zoals aangekondigd met de renovatie van de baanbrug over de Rupel. Zowel de brug als de pijlers en landhoofden worden aangepakt.





De aannemer voert de werken uit in zes fasen en de impact op het verkeer verschilt al naar gelang de fase waarin de werken zich bevinden.





De eerste werffase loopt van 28 mei tot 6 juni 2018. Die periode kan auto- en vrachtverkeer alleen richting Brussel over de brug passeren. In een volgende fase, van 7 juni tot 17 juli 2018, sluit de aannemer de brug volledig af. Alle verkeer zal dan de omleiding moeten volgen. Voetgangers, fietsers en bromfietsen klasse A en B kunnen gebruikmaken van het veer Boom - Klein-Willebroek, dat zijn bedieningstijden in de periode van volledige onderbreking aanzienlijk uitbreidt. Als de werken volgens planning verlopen, kan de brug in november opnieuw normaal gebruikt worden.





