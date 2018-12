Wereldkampioen! Hockeyclub schreeuwt Red Lions naar titel Ben Conaerts

16 december 2018

17u51 1 Boom Eindelijk! Na een rits ereplaatsen op grote tornooien kroonden de Belgische hockeyheren zich vandaag tot wereldkampioen. Op hockeyclub Braxgata, waar de finale tegen Nederland op tv werd gevolgd door tientallen hockeyfans, kon dan ook even het dak eraf. “Dit is zo hard verdiend!”

Niets dan lachende gezichten in het volgelopen clubhuis van Braxgata, nadat de Red Lions voor het eerst in hun geschiedenis de wereldtitel wisten te veroveren. De finale tegen de Nederlanders was een nagelbijter van formaat, maar dat maakte de ontlading achteraf alleen maar groter. “De Red Lions hadden het niet mooier kunnen maken”, lacht Braxgatasecretaris Fred Van Cautenberg. “Eigenlijk was de 0-0 na de reguliere speeltijd de juiste weergave. Nederland heeft geen enkele strafcorner weggegeven en is er daarmee in geslaagd een belangrijk wapen van de Belgen te neutraliseren. Als het dan tot shoot-outs komt, kan het natuurlijk alle kanten uitgaan. Het was een échte thriller.”

“Met Braxgata wisten we dat we sowieso één wereldkampioen op de club zouden hebben”, vervolgt Van Cautenberg. “Zowel onze landgenoot Löick Luypaert als Sander Baart van Nederland zijn hier actief. Maar ik ben ontzettend blij dat het Loïck is geworden. De Red Lions zijn er al zo vaak zo dicht bij geweest op een groot tornooi. Dat ze nu de hoofdvogel afschieten, is oververdiend. Dit is een bevestiging van de groei die het Belgische hockey de laatste paar jaren heeft doorgemaakt.”

Anton Van Biesen (23), speler bij de eerste ploeg van Braxgata, heeft de hele wedstrijd op het puntje van zijn stoel gezeten. “Ik speel al achttien jaar hockey en volg de prestaties van de Red Lions van heel nabij. Ik heb in de jeugdreeksen nog met Red Lions Antoine Kina en Victor Wegnez samengespeeld. Toen was al duidelijk dat die mannen iets extra’s hadden. Nu speel ik bij Braxgata samen in de ploeg met Loïck Luypaert en Sander Baart. Dat zijn echt ontzettend toffe gasten. Ik kom heel goed met hen overeen. Het zijn twee wereldtoppers, maar toch blijven ze heel nuchter en met de beide voeten op de grond.”

“Deze wereldtitel is fantastisch voor de Belgische hockeysport”, beseft Anton. “Je merkt aan alles dat de aandacht voor de sport ontzettend is toegenomen. Zeker sinds de zilveren medaille in Rio twee jaar geleden. Vroeger lag haast niemand wakker van het hockey, maar met de sterke prestaties van de Red Lions is dat helemaal veranderd. En nu ze de beste ter wereld zijn geworden, gaat dat alleen nog maar een extra boost geven. Als Loïck opnieuw op de club is, gaan we hem zeker in de bloemetjes zetten. En Sander natuurlijk ook, want zilver is toch ook niet slecht.”