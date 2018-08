Wekelijkse ophaling restafval ten vroegste voor zomer 2019 10 augustus 2018

02u44 0 Boom Oppositiepartij Boom één pleit, zeker in warme zomerperiodes als deze, voor een tijdelijke wekelijkse ophaling van het restafval. Volgens schepen van Milieu Kris Van Hoeck (CD&V) zal zo'n maatregel echter pas ten vroegste in de zomer van 2019 ingevoerd kunnen worden.

Momenteel wordt in Boom het restafval slechts om de twee weken opgehaald. Maar tijdens de zomermaanden, wanneer de temperatuur vaak fel de hoogte ingaat, zorgt een niet opgehaalde vuilzak voor heel wat overlast en geurhinder. Dus pleit oppositiepartij Boom één zo snel mogelijk voor een wekelijkse ophaling van de 'bruine vuilzakken'. "Met dagelijks temperaturen boven de 30 graden had ik eigenlijk allang verwacht dat er zo'n tijdelijke maatregel zou komen", zegt Peter De Ridder (Boom één). "Het gemeentebestuur moet een beetje empathie tonen met onze inwoners die in een iets kleinere woning of appartement wonen. Regel dus snel een wekelijkse ophaling en communiceer dat aan onze inwoners. Je zou hen er erg mee helpen."





Duurzame oplossing

Schepen van Milieu Kris Van Hoeck (CD&V) toont begrip voor het verzoek. "Ik heb de afgelopen weken al de nodige contacten gelegd met IGEAN en de ophaalbedrijven om deze zomer nog zo'n wekelijkse ophaling te organiseren", aldus Van Hoeck. "Maar omwille van planningsproblemen bij de ophaalbedrijven is dat helaas niet meer mogelijk. Hoe dan ook willen we een duurzame oplossing uitwerken voor de toekomst. De voorspellingen wijzen immers uit dat er meer van deze mooie zomers op ons zullen afkomen. Met CD&V zullen wij dan ook alles in het werk stellen om vanaf volgende zomer in een wekelijkse ophaling te voorzien."





(BCOR)