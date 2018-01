Wegens groot succes: winterbar in De Schorre open tot 25 februari 02u59 0 Foto Benoit De Freine Guus van Zon in de succesvolle winterbar. Boom De Warmste Winter Wunderbar in De Schorre blijft wegens groot succes langer staan. In plaats van tot het eind van januari kan je nog tot 25 februari in de winterbar terecht.

Het concept van de Warmste Winter Wunderbar slaat aan. Tijdens de week kunnen bedrijven en particulieren de unieke winterchalet aan het water exclusief afhuren, in het weekend wordt de winterbar opengesteld voor het publiek met onder andere brunches, workshops en concerten.





"Onder andere bluesmuzikant Roland Van Campenhout kwam de bar reeds in vuur en vlam zetten", zegt Guus van Zon van 'Bokaal', dat samen met De Schorre de winterbar organiseert. "En ook de brunches die we iedere zondag organiseren, samen met bakkerij Den Oude Kneeder, vallen in de smaak. Alle brunches in januari zijn zelfs al volzet. Vanaf donderdag 11 januari kan je reserveren voor de brunches van februari."





Bednet

Zolang de winterbar openblijft, zal een deel van de opbrengst bestemd zijn voor de vzw Bednet. Die stelt langdurig zieke leerlingen in staat om met de hulp van een computer, camera en een internetverbinding van thuis uit of vanuit het ziekenhuis toch de les in de klas te volgen. "Tijdens de Warmste Week van Music for Life konden we met onze Warmste Winter Wunderbar reeds 3.000 euro schenken aan ons goede doel", zegt Kathleen Vandendriessche van De Schorre. "Ook nu de Warmste Week is afgelopen, blijven we een deel van de opbrengt aan Bednet schenken."





Meer info over de Warmste Winter Wunderbar is te vinden op www.deschorre.be. (BCOR)