Week van de architectuur: dit valt er allemaal te beleven 24 mei 2018

02u54 0 Boom Van 25 mei tot 2 juni organiseren de ArchitectuurLiefhebbers van Boom (ALB) voor het eerst een 'Week van de architectuur'.

Met lezingen, tentoonstellingen en begeleide wandelingen werpen ze een uniek perspectief op de gebouwen in de omgeving van het gemeentelijke park. "We ijveren al veertien jaar voor de waardering van de architectuur in onze gemeente", zeggen ALB'ers Luc Verbeeck en Karl Fret. "We willen de Bomenaar verrassen en op een nieuwe manier naar zijn gemeente laten kijken. Hopelijk helpt dat om allemaal weer een beetje trotser te zijn op ons dorp. Er staan heel wat pareltjes van architectuur in Boom, maar je moet weten waar ze te vinden zijn."





Avondrondleiding

'De week van de architectuur' wordt op vrijdag 25 mei om 21 uur afgetrapt met een avondrondleiding langs de woningen in de Beukenlaan, met unieke bezoeken en een tentoonstelling in de voortuinen. Op zondag 27 mei kan je om 14 uur deelnemen aan een rondleiding in het teken van het erfgoed van Renaat Braem in de Kruiskenslei. Tezelfdertijd kan je aan de bekende 'Braemtoren' een tentoonstelling bezoeken over deze veelbesproken architect.





Op woensdag 30 mei wordt om 19.30 uur in het gemeentelijk parkpaviljoen een lezing gegeven over het park van Boom met zijn Franse vijvers. Op zaterdag 2 juni wordt de 'Week van de architectuur' afgesloten met een rondleiding om 14 uur langs het werk van bouwmeester Camille Bal, die onder meer het PTS-gebouw en de Heilig Hart-kerk heeft ontworpen.





De toegang tot de activiteiten bedraagt 5 euro per persoon.





Je kan je plaats reserveren via de website www.desteigerboom.be.