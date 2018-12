Wandelaars trekken naar Music for Life-dorp en ruimen onderweg alle afval op Ben Conaerts

18 december 2018

16u22 1 Boom Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) gaf vanochtend het startschot voor een bijzondere actie in het kader van Music for Life. Zeven wandelaars zijn van Boom naar het Music for Life-domein in Wachtebeke getrokken en rapen onderweg alle zwerfvuil op dat ze tegenkomen.

Omdat de natuur hun speeltuin en hun werkvloer is, koos het gidsenteam van de Boomse reisorganisatie LifeLong Exploring voor een ecologisch doel in het kader van Music for Life. Bij gebrek aan canyons in ons land – canyoning is de absolute specialiteit van de buitensportgidsen – werd beslist om de vervuiling van onze beken en rivieren aan de kaak te stellen én aan te pakken. Deze morgen vertrokken ze vanuit hun hoofdkwartier in Boom voor een tocht van zestig kilometer langs beken en rivieren. Gewapend met prikkers en vuilniszakken willen ze onder de noemer ‘Propere beken 4 Life’ alle zwerfvuil verzamelen en opkuisen dat ze onderweg tegenkomen. Na drie à vier dagen worden ze verwacht in het Music for Life-domein in Wachtebeke.

“Al te vaak vinden we op afgelegen plekken in de natuur nog veel sporen van de mens. Wanneer het regent, neemt het weglopende water afval mee in zijn kleine waterloop. Dat langzaam groeiend beekje zoekt zich een weg naar een grotere rivier en doorkruist zo soms een heel land alvorens in een zee aan te komen. Wat er achterblijft is een spoor van afval, meegenomen door het water. Tijdens een brainstormsessie met de collega’s over een mogelijke actie voor de Warmste Week van Studio Brussel, kwam dit gevoel terug naar boven en besloten we hier iets aan te doen”, klinkt het.

Het team laat zich voor haar tocht ook sponsoren ten voordele van Greenpeace. Giften zijn welkom op het rekeningnummer BE04 0682 4723 431 met vermelding ‘Propere beken 4 Life’. Meer info is te vinden op hun blog https://www.x-adventure.be/blog/propere-beken-4-life met live updates tijdens de tocht.