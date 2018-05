Vzw Ubuntu huurt 'Berenhol' 09 mei 2018

De vzw Ubuntu, de organisatie achter het jaarlijkse Ubuntu Festival, neemt voortaan zijn intrek in het zogenaamde 'Berenhol', op de gelijkvloerse verdieping van het parkpaviljoen. Sinds de Boomse IJsberen verhuisd zijn naar het openluchtzwembad, stonden de lokalen leeg. "Ubuntu zocht een locatie om zijn materiaal te kunnen stallen", zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). "Vermits de lokalen gebruiksklaar waren voor een nieuwe verhuring, kan de vzw er terecht. De verhuring is deze maand ingegaan voor een verhuurprijs van 450,63 euro per jaar." (BCOR)