Vzw Mobilant opent contactpunt in Boom 07 februari 2018

02u25 0 Boom De vzw Mobilant, die mensen met een beperking een helpende hand biedt, heeft een contactpunt geopend in de Rupelstreek. Mensen die af en toe wat extra steun zoeken, kunnen voortaan terecht in het gebouw van Vlotter - voorheen Imsir - in de Colonel Silverstraat in Boom.

Vzw Mobilant is geen onbekende in de Rupelstreek. Al 35 jaar lang ondersteunt de dienst mensen met een beperking bij de uitbouw van een zelfstandig leven. Wie informatie of advies zoekt, wie met een probleem kampt, wie praktische hulp zoekt bij zijn administratie, wie communicatie met anderen moeilijk vindt of wie een droom wil realiseren, kan bij Mobilant aankloppen.





"Met het nieuwe contactpunt in Boom willen we hulp toegankelijker maken", vertelt begeleidster Kristel Verlinden "Niet iedereen heeft behoefte aan een wekelijkse intensieve ondersteuning. Vele mensen komen al een heel eind verder met af en toe een duwtje in de rug. Zij kunnen rechtstreeks in ons nieuwe contactpunt terecht en hoeven niet eerst jarenlang op een wachtlijst te staan. Samen lezen we moeilijke brieven, bellen we naar instanties, zoeken we informatie op of praten we over wat jou bezig houdt. Een afspraak maken hoeft niet, je kan altijd langskomen tijdens de openingsuren."





Het contactpunt is open op dinsdagavond van 17 tot 19 uur en op donderdagvoormiddag van 9 tot 12 uur. Meer info is te vinden op de website www.mobilant.be. (BCOR)