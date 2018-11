Vzw Emabb organiseert winterwandeling Ben Conaerts

14 november 2018



De vzw Emabb start op zaterdag 17 november met zijn winteraanbod. Als eerste activiteit wordt een winterwandeling ingericht.

“We wandelen onder begeleiding van een gids door het dorpsgezicht Noeveren naar de Paardenstal op Hellegat in Niel, waar we een korte tussenstop houden”, zegt voorzitter Luc Verbeeck. “Het verhaal van het leven en werken in deze wijken staat centraal, maar ook de ruimtelijke kwaliteiten en de waarden van het aanwezige erfgoed zullen worden toegelicht.”

Het vertrek is voorzien om 14 uur aan ’t Baksteentje op de site van Emabb. Deelname kost 6 euro per persoon, inclusief een jenever achteraf. Wie wil deelnemen, kan zijn plaats reserveren via tel. 03 888 15 58 of info@emabb.be.