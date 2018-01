Vzw Emabb organiseert rondleiding op steenbakkerij 31 januari 2018

02u50 0

De vzw Emabb organiseert op zaterdag 3 februari de eerste editie van 'Winteravond op de steenbakkerijen'. Tijdens een rondleiding op de site van Emabb op Noeveren stap je als het ware in een teletijdmachine en kom je terecht in de wereld van de oude steenbakkerijen. "Dit bezoek is een aanrader voor mensen die het leven op de steenbakkerij eens op een andere manier willen meemaken", zegt Luc Verbeeck van Emabb. "De kleisteker en de stoker op 'den oven' nemen je mee in hun verhalen over hun typische arbeid. Je krijgt een goed beeld van de vroegere huisvesting en er worden verhalen verteld bij kaarslicht, met een typische druppel of een 'jat kaffe van de moor'. Om de avond af te ronden beland je in 't Baksteentje waar je kan genieten van een pintje Klinkaert." Deelname kost 6 euro per volwassene en 4 euro per kind. Inschrijven is verplicht en kan via info@emabb.be. of 03/888.15.58. (BCOR)