Vredesboom op kerkhof wordt groen erfgoed Ben Conaerts

21 februari 2019

Het gemeentebestuur wil de Vredesboom op de gemeentelijke begraafplaats beheren als een levend monument voor de toekomst. Daarvoor werd vorige week op vraag van Agentschap Natuur en Bos en Agentschap Onroerend Erfgoed een charter ondertekend.

“Met dit charter engageren we ons om de boom te laten uitgroeien tot toekomstig groen erfgoed”, zegt schepen van Begraafplaatsen Francis Sanchez (N-VA). “We willen een levend vredesmonument creëren dat ook de komende decennia zichtbaar zal blijven als een duurzaam symbool voor de toekomst.”

De Vredesboom, een zomereik, werd in november 2018 in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap Onroerend Erfgoed op de begraafplaats geplant. Dat kaderde in de herdenking van ‘100 jaar Groote Oorlog.’