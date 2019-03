Vormingsavond over beeld en communicatie Ben Conaerts

08 maart 2019

15u59 0

Op maandag 11 maart kan je in Booms Welkom deelnemen aan een vormingsavond over beeld en communicatie. De avond is gericht op studenten, NGO-vrijwilligers en iedereen die bezig is met communicatie vanuit een kleine vereniging. Onder begeleiding van Hilde Verhelst, persverantwoordelijke bij de provincie Antwerpen, leer je de juiste woorden en beelden kiezen voor je website, flyer of presentatie.

“We gaan na hoe woorden en beelden werken, welke ‘frames’ er bestaan en hoe je die met simpele ingrepen kan overstijgen”, klinkt het. “Waar hou je best rekening mee in folders en nieuwsbrieven, op je website en sociale media of bij persoonlijk contacten? En welke troeven heb je om een netwerk rond je project op te bouwen?”

De vormingsavond begint om 19.30 uur. De toegang is gratis.