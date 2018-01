Voorzitter sportraad krijgt plaats op CD&V-lijst 02u53 0 Foto De Freine Danny Verschaeren. Boom Danny Verschaeren (53), al meer dan veertien jaar voorzitter van de Boomse sportraad, stapt in de politiek. Hij komt met de volgende gemeenteraadsverkiezingen op voor CD&V. "Ik wil meewerken aan de vooruitgang in onze gemeente", zegt hij.

In de sportraad zet hij zich al dertig jaar in voor de promotie van sport in Boom, waarvan ruim veertien als voorzitter. Maar nu wil Danny Verschaeren ook zijn stempel drukken op de lokale politiek. Met de gemeenteraadsverkiezingen zal zijn naam terug te vinden zijn op de lijst van CD&V. "Door mijn engagement in de sportraad heb ik veel contacten gelegd met Boomse politici, onder wie ook de CD&V-schepenen. Al die tijd heb ik met hen op een bijzonder fijne manier kunnen samenwerken. Net die goede samenwerking is de aanleiding dat ik zelf bij CD&V terecht ben gekomen", vertelt Verschaeren.





Ambities

Welke plaats hij zal krijgen op de lijst, is nog niet bekend. Maar zijn ambities zijn groot. "De komende jaren wil ik meewerken aan de vooruitgang van onze gemeente en de problemen van de Bomenaar helpen oplossen. Mijn mandaat als voorzitter van de sportraad loopt nog tot eind dit jaar. Ik blijf gewoon verderwerken, op dezelfde manier als de voorbije veertien jaar. Pas als ik een officieel politiek mandaat vervul, zal dat niet meer verenigbaar zijn met mijn rol de sportraad."





Naast Danny Verschaeren komt ook Gyltene Rahimi de ploeg van CD&V Boom versterken. Rahimi, een moeder van twee kinderen, is een Kosovaarse die al 26 jaar in Boom woont. "Via vrienden en kennissen ben ik in contact gekomen met CD&V en ik ben heel enthousiast om mee te werken aan hun plannen voor onze gemeente. Ik wil onze dorpskern nieuw leven inblazen en omvormen tot een mooie en veilige ontmoetingsplaats." (BCOR)