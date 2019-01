Voorverkoop Tomorrowland start zaterdag Ben Conaerts

24 januari 2019

13u36 0

Op zaterdag 26 januari start de Belgische en wereldwijde voorverkoop van Tomorrowland. De inwoners van Boom, Rumst, Niel, Schelle, Hemiksem, Aartselaar en Willebroek die de voorbije week niet aan een ticket zijn geraakt, kunnen daar opnieuw een poging wagen.

Belangrijk is dat iedereen een Tomorrowlandaccount moet hebben voor de lijnen openen om te kunnen deelnemen aan de verkoop. Je kan zo’n account creëren via de website my.tomorrowland.com. De Belgen kunnen zaterdag om 11 uur inloggen via hun account. Ze kunnen natuurlijk ook deelnemen aan de wereldwijde voorverkoop, zaterdag om 16 uur, en aan de wereldwijde ticketverkoop, die van start gaat op 2 februari om 17 uur.

Je betaalt in voorverkoop 105,5 euro voor een standaard dagticket en 249 euro voor een standaard ‘Full Madness Pass’ van drie dagen. Wil je tijdens je Tomorrowlandweekend gebruik maken van camping Dreamville, komt daar in voorverkoop nog 72 euro bij.

Tomorrowland is dit jaar aan zijn vijftiende editie toe en vindt plaats tijdens de weekends van 19, 20 en 21 en 26, 27 en 28 juli.