Voorraad babymelk helemaal uitgeput: papa moet 125 km rijden naar Frankrijk voor voeding Wannes Vansina

18 januari 2019

18u00 0 Boom Een jonge papa is vandaag vanuit Boom naar Roubaix gereden voor een aantal dozen babypap voor z’n kindje die koemelkallergie heeft. De Novalac Allernova AR is in ons land immers nergens meer te verkrijgen, maar dochter Josefien verdraagt niks anders. Het gezin is lang niet alleen. Ook de ouders van Lili verkeren in hetzelfde geval. “Dit kan toch niet?”

Josefien werd op 4 oktober geboren. Haar gekrijs na elke eetbeurt dreef haar ouders tot wanhoop. “Het heeft twee maanden geduurd vooraleer we wisten dat ze waarschijnlijk een koemelkallergie en verborgen reflux heeft. We hebben zes pappen geprobeerd, maar enkel Allernova was een succes. Sinds we die pap gebruiken, hebben we een ander kind. Eindelijk is haar pijn weg. Een verademing”, vertelt mama Tinne Aertssens. Toen ze deze week te horen kreeg van haar apotheker dat de pap voorlopig niet meer verkrijgbaar is, kwam dat als een donderslag bij heldere hemel. “De grond zakte onder onze voeten weg.”

Dorpsgenote Eva Van Reeth (35) kwam op ongeveer hetzelfde ogenblik tot dezelfde onaangename vaststelling. “Elke week gingen we twee dozen halen in de apotheek. Gisteren bleek de pap plots niet meer in de handel te zijn.” Haar vijf maanden oude dochter Lili weigert voorlopig andere pap te drinken. Er zijn alternatieven, maar het is duur om die allemaal uit te proberen. De alternatieven smaken niet alleen anders, het is ook maar de vraag of Lili er goed op zal reageren. “Intussen hebben we apotheken afgebeld tot aan de kust toe, maar nergens is de pap nog verkrijgbaar. Ook niet online. Dit kan toch niet?”

De jonge ouders zijn lang niet alleen. Naar schatting twee procent van de baby’s in ons land heeft een allergie voor koemelk. Eigenlijk mogen de Boomse ouders nog van geluk spreken, want op andere plaatsen in ons land was de voorraad al eerder weg en zitten jonge mama’s en papa’s evenzeer met de handen in het haar. In Frankrijk is de pap nog wel verkrijgbaar en dus trekken heel wat ouders de grens over.

Met 20 potten naar huis

Zo ook de papa van Josefien vandaag. Hij reed naar een groothandel in Roubaix om daar een voorraad in te slaan voor zijn dochter en voor Lily. Het is een rit van zo’n 125km. “Voor je kind doe je dat.” Het was ook een succes. De papa keerde met twintig potten huiswaarts. Al hopen de ouders toch dat ze de trip niet te vaak zullen hoeven te maken. Via hun apotheker vernamen ze dat de pap midden februari mogelijk weer zal kunnen worden geleverd, al is dat verre van zeker.

Het farmaceutische bedrijf Menarini geeft alvast geen uitsluitsel. Het laat in een communicatie, die eerder ook ging naar pediaters en apothekers, weten dat “een sterk toegenomen vraag naar Novalac Allernova AR en anderzijds een vertraging in de voorziene levering” aan de basis ligt van de onbeschikbaarheid. “Deze is slechts tijdelijk.” Al wordt dat tijdelijke dus niet gepreciseerd. Een variant, Novalac NovaRice, is zelfs niet beschikbaar voor een onbepaalde periode. Menarini laat weten de situatie te betreuren en vraagt begrip.

