Voormalig vrederechter krijgt plaats op CD&V-lijst 26 mei 2018

02u44 0 Boom CD&V komt opnieuw met een opvallende naam naar buiten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Gust Laureyssens, die meer dan dertig jaar vrederechter was in Boom en vorig jaar met pensioen ging, krijgt een plaats op de lijst.

Gust Laureyssens is geen onbekende in Boom. Hij was bijna 31 jaar vrederechter in het kanton Boom en ging in augustus vorig jaar met pensioen. Daarnaast is hij ook al tientallen jaren voorzitter van Harmonie Rupelzonen en ondervoorzitter van de Boomse afdeling van het Davidsfonds. Toch is zijn deelname aan de gemeenteraadverkiezingen niet zo verrassend als ze misschien lijkt. "De christendemocratie stroomt door mijn aderen", zegt Laureyssens. "Ik ben al een hele tijd partijlid en was ook lange tijd jongerenvoorzitter en gemeenteraadslid voor de toenmalige CD&V. Het was voor mij dus al lang duidelijk dat ik na mijn carrière als vrederechter opnieuw iets in die richting wou doen."





Laureyssens ziet dan ook bijzonder veel uitdagingen in Boom: "Onze gemeente heeft zoveel mogelijkheden, maar ze worden vaak nog onvoldoende benut. We moeten van Boom opnieuw het kloppend hart maken van onze Rupelstreek. Zo moet er intensief werk gemaakt worden van de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van het centrum. Het aanleggen van degelijke fietspaden, toegankelijke voetpaden en het aanpakken van de leegstand zijn enkele van de prioriteiten. Verder moeten we het rijke en diverse verenigingsleven in stand houden en verder versterken. Deze verenigingen dragen immers enorm bij tot een gezonde en verbonden samenleving."





CD&V-lijsttrekker Kris Van Hoeck is tevreden met de komst van Gust Laureyssens: "We willen de Bomenaar op alle vlakken een divers team voorstellen dat onze gemeente opnieuw stevig op de kaart wil zetten. Met deze ploeg willen we op de vele uitdagingen in Boom een antwoord bieden. Met de komst van Gust hebben we een man met ervaring in onze rangen die een enorme bijdrage kan leveren." (BCOR)