Voordracht rond planten en bloemen op 6 maart Ben Conaerts

01 maart 2019

Het gemeentebestuur organiseert samen met Tuinhier op woensdag 6 maart een voordracht rond het zaaien en planten van perk- en balkonplanten.

Planten in bloembakken hebben met onderhoud hebben meer onderhoud nodig dan hun soortgenoten die in de tuin staan. In de voordracht krijg je tips die ervoor zorgen dat je bloemen nog mooier, rijkelijker en langer doorbloeien als voorheen.

De voordracht vindt plaats om 19.30 uur in ecohuis ’t Kleibrood. Deelname is gratis, maar je moet je wel vooraf inschrijven via ecohuis@boom.be of tel. 0473 23 39 89.