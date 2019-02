Voordracht over groenten kweken Ben Conaerts

14 februari 2019

17u49 0

Het Boomse Ecohuis organiseert op woensdag 20 februari een voordracht rond het zaaien en planten van groenten. Met de informatie, tips en adviezen die worden gegeven, wordt het voor iedereen mogelijk om prachtige groenten te kweken.

“Voor de beginnende moestuinliefhebber is het somsvaak raden naar wat hij in een bepaalde maand al dan niet zou kunnen zaaien of planten. Met deze voordracht helpen we je graag op weg”, klinkt het.

De voordracht vindt plaats om 19.30 uur in het Ecohuis. De toegang is gratis, maar je moet vooraf inschrijven via ecohuis@boom.be of tel. 0473 23 39 89.