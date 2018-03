Voordracht over fruithagen 29 maart 2018

02u36 0

Het gemeentebestuur organiseert op woensdag 4 april een voordracht rond ecologische fruithagen. Met de informatie, tips en adviezen die er worden gegeven, is het nadien mogelijk om in een handomdraai een eigen fruithaag te creëren. De voordracht vindt plaats om 19.30 uur in ecohuis 't Kleibrood. Deelname is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven. Dat kan via het telefoonnummer 0473/23.39.89 of ecohuis@boom.be. (BCOR)