Voetpaden Velodroomstraat vernieuwd

De aannemer Viabuild start vanaf woensdag 10 januari met het vernieuwen van de voetpaden in de Velodroomstraat. De geplande uitvoeringstermijn bedraagt dertig werkdagen. Aanvankelijk was het de bedoeling de werken te starten in november vorig jaar, maar door uitbreidingen van in uitvoering zijnde projecten is er vertraging ontstaan. (BCOR)