Voetpad Velodroomstraat klaar tegen half maart 19 februari 2018

De werken aan het voetpad in de Velodroomstraat vorderen gestaag. Als de weersomstandigheden geen roet in het eten gooien, zouden de vernieuwingswerken tegen half maart klaar zijn. Aansluitend staan de werken aan het voetpad van de Europastraat op het programma. "Dit alles past in een groter plan waarbij we de verwaarloosde voetpaden in onze gemeente willen aanpakken", zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). "Niet enkel de Europastraat, maar ook de Rode Kruisstraat en de Vredestraat zullen een nieuw voetpad krijgen. Bewoners zullen tijdig op de hoogte worden gehouden van de planning en van de eventuele hinder." (BCOR)