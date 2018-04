Voetgangers baas in Advokaatstraat HERAANLEG TWEE JAAR VROEGER DAN GEPLAND DOOR VERZAKKINGEN BEN CONAERTS

13 april 2018

02u22 0 Boom De Advokaatstraat gaat binnenkort op de schop. Samen met de Esperanto- en de Kruisstraat wordt ze omgevormd tot een woonerf, waar het autoverkeer voorrang moet verlenen aan voetgangers. Het project kost 1,9 miljoen euro en zal ongeveer een jaar in beslag nemen.

Aanvankelijk was de heraanleg van de Advokaatstraat pas gepland voor de volgende legislatuur. Maar volgens schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA) konden de werken niet langer wachten. "We krijgen hier vier à vijf keer per week te maken met verzakkingen", legt de schepen uit. "Als je weet dat het minstens 5.000 euro kost om zo'n verzakking te herstellen, dan weet je dat we hier een lopende rekening hadden. Daarom hebben we de heraanleg van de Advocaat-, Esperanto- en Kruisstraat nu twee jaar vervroegd. Deze week werd de aanbesteding toegewezen en we verwachten dat de werken eind mei, begin juni van start gaan."





Tegels in drie kleuren

De Advokaatstraat zal een transformatie ondergaan die te vergelijken is met die van de Kerkstraat. "Vanaf het kruispunt met de Antwerpsestraat tot het Jozef Van Cleemputplein wordt de straat helemaal vernieuwd", zegt Sanchez. "We werken de voetpaden weg, leggen de bestrating op hetzelfde niveau en vormen de straat om tot een woonerf. Dat wil zeggen dat het autoverkeer slechts maximaal 20 kilometer per uur mag rijden en steeds voorrang moet verlenen aan voetgangers. De straat wordt heraangelegd in tegels van drie verschillende kleuren, net zoals het Van Cleemputplein. De enkelrichting in de Advokaatstraat blijft."





De schepen benadrukt dat er voldoende parkeerplaatsen zullen blijven behouden. "Alleen al in de Advokaatstraat zullen er meer dan twintig plaatsen voor handen zijn. In de Esperanto- en de Kruisstraat komen er zelfs meer parkeerplaatsen bij dan nu het geval is. De straat zal tegelijkertijd ook aanzienlijk groener kleuren, met aan elke parkeerplaats een boom. We laten ook het voormalige café Goudbloem afbreken, om voor voetgangers en fietsers een groene doorgang te creëren naar de Kruisstraat. Hier realiseren we ook een fietsenstalling", aldus Sanchez. De kostprijs van het project wordt geschat op zo'n 1,9 miljoen euro. De werken zullen een jaar in beslag nemen. "Het is na de Kerkstraat vorig jaar al de tweede Boomse straat op korte tijd die een grondige 'make-over' krijgt", stipt Sanchez aan. "In de tweede helft van september staat nog de aanpak van de Kapelstraat op het programma."