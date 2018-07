Voertuig in brand gestoken 10 juli 2018

02u31 0

De brandweer moest zich in de nacht van zaterdag op zondag rond vier uur richting de Kortestraat in Boom reppen voor een autobrand. De teams van de brandweer konden het voertuig snel blussen maar konden niet voorkomen dat een gevel van een woning ook beschadigd raakte door de hitte. Volgens de politie zijn er sterke aanwijzingen van kwaad opzet maar zou er geen verband zijn met de recente brandstichtingen en conflicten in het Antwerpse drugsmilieu. Het labo van de federale politie kwam ter plaatse om de zaak te onderzoeken. (BSB)