Voedselinzamelactie voor kansarme gezinnen slaat aan 06 maart 2018

De voedselinzamelactie van Beweging.net, bedoeld om gezinnen in kansarmoede te helpen, was een groot succes. "Hoeveel de actie heeft opgeleverd, is nog moeilijk te zeggen", zegt Tom Dewandelaere van de lokale afdeling. "Maar het opzet om het thema onder de aandacht te brengen, is alvast geslaagd. Het deed ook veel plezier dat heel wat Boomse verenigingen en handelszaken zoals ALVO Superpost mee hun schouders onder de actie hebben gezet. Hopelijk kunnen we volgend jaar nog veel meer organisaties overtuigen om mee op de kar te springen."





Al het ingezamelde voedsel is bestemd voor Welzijnsschakels Boom, waar het gebruikt zal worden voor het samenstellen van voedselpakketten. Welzijnsschakels Boom begeleidt meer dan tachtig gezinnen in armoede.





(BCOR)