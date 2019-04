Vlaams Belang wil foorkramers carnavalsweekend compenseren Ben Conaerts

04 april 2019



Oppositiepartij Vlaams Belang stelt voor om de kermisstandhouders van het carnavalsweekend in maart te vergoeden. Door de annulering van de carnavalsstoet in het laatste weekend, bleven vele standhouders volgens de partij achter met een financiële kater achter.

“Het aantal standhouders op de kermis zit al een aantal jaar in dalende lijn, terwijl het standgeld toch aan de hoge kant is”, zegt fractievoorzitter Hans Verreyt (VB). “Dan is het voor de foorkramers jammer dat de carnavalsstoet – toch de apotheose van dat weekend – geannuleerd moest worden. Bovendien sponsoren zij de stoet en zorgen ze voor extra beleving. We willen er dan ook voor pleiten om deze mensen tegemoet te komen en hun inschrijvingsgeld te gebruiken als standgeld voor volgend jaar.”

“We gaan zeker kijken hoe we voor deze mensen een compensatie kunnen voorzien”, zegt schepen van Markten Kris Van Hoeck (CD&V). “Intussen zijn we ook al bezig met de standgelden voor de foorkramers te herbekijken. Daarbij kijken we naar de bedragen die in de naburige gemeenten worden geheven.”